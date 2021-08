Serie A : orphelin de Lukaku, l'Inter Milan déroule face au Genoa de Vanheusden

Auteur du troisième but de l'Inter Milan ce samedi, Arturo Vidal a participé à la large victoire de son équipe face au Genoa, pour la première journée de Serie A.

Le champion en titre est de retour. Ce samedi, l’Inter Milan s’est largement imposé contre le Genoa, dans le cadre de la première journée de Serie A. Une victoire qui place le club lombard en tête du championnat italien, là où il a fini l'exercice 2020/2021. De son côté, Sassuolo a pris les trois points à Vérone.

Inter Milan – Genoa : les Nerazzurri en démonstration

Au stade Giuseppe-Meazza, c'est Milan Skriniar qui a frappé le premier (6ème minute). La nouvelle recrue interiste, Hakan Çalhanoğlu a inscrit le but du break quelques minutes plus tard (14ème). En seconde période, Arturo Vidal (74ème) et Edin Dzeko (87ème) ont participé au festival de leur équipe. Score final : 4-0. En face, l'ancien Rouche Zinho Vanheusden n'a pu éviter la défaite de son équipe.

Hellas Vérone – Sassuolo : les Neroverdi de justesse

Le club à la tunique verte semblait maîtriser le match à vingt minutes du terme, grâce à des réalisations de Giacomo Raspadori (32ème) puis de Filip Djuricic (51ème). Mais même si le but de Mattia Zaccagni (71ème) a relancé la rencontre, le nouvel attaquant de Sassuolo, Hamed Junior Traorè, a anéanti les espoirs adverses (77ème) peu de temps après. Le doublé de Zaccagni (90ème) n’a finalement pas changé l'issue du match. Score final : 2-3.