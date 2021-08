Aron Dönnum confirmé dans la sélection norvégienne

Arrivé au Standard, l'ailier norvégien est appelé pour la deuxième fois en sélection norvégienne.

Aron Dönnum avait profité de son excellent début d'année 2021 pour gagner sa première sélection avec l'équipe nationale norvégienne, le néo-Standardman fait à nouveau partie de la liste des 26 joueurs retenus par Stale Solbakken. Une liste qui comprend deux autres joueurs évoluant en Belgique: le Genkois Kristian Thorstvedt et le Gantois Andreas Hanche-Olsen.

Avec six points sur neuf, la Norvège partage la deuxième place du Groupe G des qualifications pour le Mondial en compagnie des Pays-Bas et du Monténégro et derrière la Turquie (7 points). Trois matchs sont au programme des Norvégiens début septembre: contre les Pays-Bas, la Lettonie et Gibraltar.