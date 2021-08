Martinez a de la place dans sa large sélection : place aux jeunes ?

Roberto Martinez annoncera sa sélection pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre l'Estonie, la République tchèque et la Biélorussie cet après-midi à 12h.

Le sélectionneur national devrait faire appel à une large sélection avec quelques nouveaux venus (Bongonda ?) et pas mal de jeunes.

Après tout, il y a des absents. Chadli, Mertens et Doku seront absents et il y a aussi des points d'interrogation derrière les noms de De Bruyne, Meunier et Castagne. Thomas Foket peut, de son côté, presque s'attendre à une convocation.

De plus, les jeunes qui ont déjà eu des opportunités ces derniers mois pourraient également s'ajouter. Cela concerne Sambi Lokonga, Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers et Zinho Vanheusden.