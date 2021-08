"Nous avons écrit une belle histoire ensemble": le message d'adieu de CR7 à la Juve

Cristiano Ronaldo quitte visiblement Turin avec un pincement au cœur et beaucoup de bons souvenirs.

Trois ans après avoir surpris la planète foot en quittant le Real pour la Juventus, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. Mais il n'a pas oublié, en partant, de saluer chaleureusement les supporters de la Juventus, avec qui il a vécu trois belles années.

Avec les Bianconeri, CR7 aura, de justesse, passé la barre des 100 buts et il en a profité, aussi, pour ajouter la Serie (deux fois), la Supercoupe d'Italie (deux fois) et la Coupe d'Italie à son palmarès.

Le message de CR7

"Aujourd'hui, je quitte un club fantastique, le plus grand d'Italie et certainement l'un des plus grands d'Europe. J'ai donné mon cœur et tout ce que j'avais pour la Juventus et j'aimerai la ville de Turin jusqu'à la fin de mes jours.

Les 'tifosi bianconeri' m'ont toujours respecté et j'ai essayé de les remercier en me battant pour eux lors de chaque match, de chaque saison, de chaque compétition. À la fin, on peut regarder en arrière et réaliser qu'on a accompli de grandes choses. Pas tout ce que nous souhaitions, mais quand même, nous avons écrit une belle histoire ensemble.

“Juve, storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Coro che si alza davvero Juve per sempre sara…” Je serai toujours l'un des vôtres. Vous faites désormais partie de mon histoire, tout comme je sens que je fais partie de la vôtre. A l'Italie, à Turin, aux Tifosi Bianconeri... vous serez toujours dans mon coeur."