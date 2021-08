Un défenseur de l'Ajax en route pour Anderlecht !

Après le départ d'Elias Cobbaut et au vu de la blessure de Hannes Delcroix, le RSC Anderlecht a décidé d'attirer un défenseur central de plus.

Lisandro Magallan (27 ans) va venir renforcer le secteur défensif du RSC Anderlecht. Défenseur central droitier d'1m85, Magallan évolue à l'Ajax Amsterdam où il est arrivé en janvier 2019 pour une première expérience européenne. L'Argentin évoluait auparavant à Boca Juniors, où il a notamment disputé la finale de la Copa Libertadores en 2018.

Magallan ne s'est jamais vraiment imposé à l'Ajax, qui avait dépensé 9 millions d'euros pour ses services. Il a été successivement prêté à Alavès et Crotone, et sera donc, d'après le Telegraaf, prêté cette saison avec option d'achat au RSCA. Lisandro Magallan se serait, d'après la presse néerlandaise, vraiment révélé lors de ses prêts, et entrait en ligne de compte pour une place dans le onze ajacide cette saison. L'Argentin aurait cependant réclamé de lui-même à aller chercher du temps de jeu ailleurs.