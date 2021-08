Chancel Mbemba suivi par un géant d'Europe ?

Chancel Mbemba est devenu incontournable au FC Porto, et intéresserait apparemment des clubs d'un certain calibre.

C'est le moins qu'on puisse dire : d'après les informations de Foot Mercato, l'ancien du RSC Anderlecht serait sur les tablettes ... du Real Madrid. Chancel Mbemba (27 ans) a encore entamé la saison dans la peau d'un titulaire au FC Porto, où il a signé en 2018 en provenance de Newcastle United (contre 4,5 millions d'euros). Depuis son arrivée chez les Dragons, le Congolais est un pilier, avec 95 rencontres disputées pour 7 buts.

Le Real Madrid ne serait pas le seul à s'intéresser à Mbemba, qui présente notamment l'avantage d'être très bon marché (8 millions d'euros) : l'Olympique Lyonnais serait également sur le coup pour le défenseur central en fin de contrat dans un an, et donc bel et bien susceptible de déménager cet été.