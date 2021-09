Radamel Falcao, laissé libre, proche d'un retour en Liga

Falcao devrait faire son retour en Espagne : laissé libre par le Galatasaray, l'ancien de l'Atlético Madrid a désormais tout son temps pour signer où il le désire.

Radamel Falcao (35 ans) n'avait plus qu'un an de contrat au Galatasaray et le club stambouliote a accepté de libérer le Colombien, peu utilisé cette saison après une saison 2020-2021 compliquée en raison de blessures récurrentes. Falcao aura disputé 43 matchs et inscrit 20 buts depuis son arrivée en 2019 en provenance de l'AS Monaco.

Laissé libre, Falcao peut donc s'engager où il le souhaite et cela devrait être en Liga : El Chiringuito envoie l'ancien de l'Atlético Madrid vers le Rayo Vallecano. Le deal n'a pas encore été officialisé.