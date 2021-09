Le mercato est fermé, mais pas partout : ces pays peuvent toujours transférer

Le mercato est fermé dans la majorité des pays, et nos clubs comme ceux des plus grands championnats européens ne peuvent plus transférer. Mais un départ dans l'un des pays où le mercato est toujours ouvert reste possible.

Les fenêtres de mercato ne sont pas totalement harmonisées à travers l'Europe et le monde : alors que quelques pays ferment plus tôt leur mercato (l'Italie à 20h, l'Angleterre à 23h), d'autres restent ouverts plus tard. Si certains joueurs cherchent encore une porte de sortie, ils pourront se tourner vers ces dernières destinations possibles. L'Ukraine ferme ainsi ses portes le 3 septembre, la Roumanie le 6 septembre ; le 7 septembre, c'est la Russie qui clora son mercato. Tchéquie et Turquie ferment le 8, Israël le 14, tandis que les départs vers l'Arabie Saoudite seront possibles jusqu'au 18 septembre. Enfin, le Qatar ne fermera son mercato que le 30 septembre prochain.