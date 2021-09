Dante Brogno : "Faire en sorte que les Francs Borains deviennent une valeur sûre de Nationale 1"

La Nationale 1 reprend ses droits ce week-end et les Francs Borains de Dante Brogno affronteront La Louvière Centre dimanche à 15h.

Le championnat reprend ce week-end pour les Francs Borains avec un derby contre La Louvière Centre. "Nous avons hâte de débuter cette nouvelle saison car cela fait onze mois sans jouer. Notre dernier match de Nationale 1 remonte au mois de septembre 2020...Puis pouvoir à nouveau évoluer devant notre public, c'est vraiment réjouissant. De plus nous en aurons besoin dimanche", nous confie Dante Brogno qui verra ses troupes croiser le fer avec les Loups. "Un derby hennuyer qu'il faut remporter. Un succès pour bien débuter le nouvel exercice, c'est important psychologiquement. Surtout que nous serons bye la seconde journée", explique le coach des Verts.

Quelles sont les ambitions du RFB ? "Nous avons atteint notre premier objectif, celui de nous hisser en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Deux ans après le Club de Bruges, nous allons revivre une grande soirée et disputer un match de gala. Mais en attendant, la Croky Cup est entre parenthèses, et nous sommes fixés sur le championnat. Nous voulons engranger le plus de points possibles puis nous ferons le point après 20 journées. Le club grandit et progresse. Notre principal dessein est de se stabiliser au sein de cette division et d'en devenir une valeur sûre", a conclu Dante Brogno.