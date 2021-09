Koeman sans pitié pour un ex: "Nous avons constaté qu'il y avait meilleur que lui"

Le coach néerlandais a été attaqué, alors il répond.

En perdition totale avec le FC Barcelone, Miralem Pjanic (31 ans) va tenter de se relancer à Besiktas. Alors qu'il n'a pas hésité à piquer Ronald Koeman, le milieu bosnien a été chargé par l'entraîneur néerlandais.

"Je pense que c'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends. Mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec et sans le ballon, il a perdu son duel à distance avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout, je lui souhaite le meilleur. Cela a été compliqué, nous avons essayé. Nous avons essayé et nous avons constaté qu'il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui", a lâché le manager catalan pour Mundo Deportivo.