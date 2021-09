Pelé rassure: "Je récupère bien"

Opéré en début de semaine, Pelé rassure sur son état de santé.

Pelé avait annoncé été opéré d'une tumeur du côlon en début de semaine, il a tenu des propos rassurants sur Instagram. Le Brésilien dit "bien récupéré" dans un message adressé à son ami et chanteur Roberto Carlos, qui a perdu son fils des suites d'un cancer.

"Je récupère bien, mais aujourd'hui, je veux surtout envoyer toute mon affection, mon amours et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos. Puisse Dieu réconforter ton cœur et toi être entouré de soins et de lumière."