Deux joueurs de La Gantoise définitivement relégués dans le noyau B : "Il n'y a plus aucune chance qu'ils reviennent"

Lors de sa conférence de presse avant le match contre le Sporting de Charleroi, Hein Vanhaezebrouck a également évoqué deux joueurs qui ont été relégués dans le noyau B.

Jordan Botaka et Alexandre De Bruyn sont tous deux relégués dans le noyau B et cela semble être une solution définitive, du mois jusqu'au mois de janvier et le mercato hivernal. "Il n'y a aucune chance qu'ils reviennent", a déclaré Vanhaezebrouck lors de sa conférence de presse à la Ghelamco Arena. "Il y avait des solutions intéressantes, mais ils voulaient rester. Cela peut être une raison financière, mais il y a aussi l'aspect sportif."

"Si vous recevez une offre et que vous ne l'acceptez pas, alors nous ne pouvons plus rien faire", a lâché Vanhaezebrouck.