Les Rouches veulent vite effacer la défaite subie à l'Union : "C'était indigne d'un club comme le Standard"

Le Standard de Liège s'était lourdement incliné à l'Union Saint-Gilloise (4-0) juste avant la trêve internationale. Ce dimanche 12 septembre, les Rouches affronteront le RFC Seraing.

Samuel Bastien est revenu sur la prestation du Standard de Liège face à l’Union avant la trêve internationale. "C’était un match indigne d’un club comme le Standard. On en est tous conscients que ce fut une mauvaise prestation. On sait ce qui n’a pas été. La mentalité n’était pas là du tout par moments. Il fallait être à 100%", a confié le milieu de terrain en conférence de presse.

"On a fait un débriefing après notre retour de sélection. Quand on a vu les images, on était tous un peu choqués de notre prestation. Quand on voit notre noyau, on a un noyau de qualité. C’est râlant qu’on n’arrive pas à trouver cette régularité au fil des matchs. On montre contre des bonnes équipes qu’on est capable de faire certaines choses, c’est ça le plus frustrant", a déclaré le médian.

"Il faut aller de l'avant lors du derby liégeois. Un match qui sera très compliqué. De plus, les équipes qui affrontent le Standard de Liège ont toujours une motivation supplémentaire. Ce sera certainement une bonne rencontre durant laquelle on essaiera de tout donner et d'effacer ainsi la défaite enregistrée à l'Union", a conclu Bastien.