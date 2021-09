Vinicius Junior dévoile le secret de ses progrès

Malgré son potentiel évident, le Brésilien agaçait souvent les supporters madrilènes en raison de son inefficacité devant la cage la saison dernière.

Vinicius Junior (21 ans) impressionne en ce début de saison avec notamment 4 buts en 4 matchs de Liga. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien madrilène AS ce mardi, l'ailier du Real Madrid a dévoilé le secret de ses progrès.

"C'est le fruit d'un grand travail, de plusieurs heures passées à l'entraînement à Valdebebas afin d'améliorer ma finition. Depuis que je suis arrivé à Madrid, je l'ai toujours dit que j'allais marquer à un moment beaucoup de buts à la suite. Sur ce début de saison, je me sens très bien. J'ai la confiance de l'entraîneur et de tout le staff technique. Cette confiance me fait penser que je peux échouer, et que si je le fais, je réessayerai...", a expliqué le Brésilien.