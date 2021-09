Conference League: Tottenham accroché, le Vitesse d'Openda s'impose en Slovénie

Considéré comme l'un des favoris de cette première Conference League, Tottenham débute par un partage sur la pelouse du Stade Rennais. Pas de problème en revanche pour les Néerlandais de Vitesse, tombeurs d'Anderlecht en barrages.

C'est sur la pelouse du Stade Rennais que Tottenham entamait sa phase de poules de Conference League et la rencontre avait débuté sur les chapeaux de roue pour les Spurs, qui ont trouvé l'ouverture d'entrée grâce à un autobut de Loïc Badé. Mais les coéquipiers de Jérémy Doku, toujours convalescent, ont parfaitement réagi: Flavien Tait a égalisé à la 23e minute de jeu.

Gaëtan Laborde a même permis à Rennes de prendre les devants à la 71e minute de jeu, mais Pierre-Emile Höjbjerg a offert le point du partage à Tottenham six minutes plus tard (2-2). Et c'est le Vitesse de Loïs Openda qui prend la tête du Groupe D, grâce à sa victoire à Mura en Slovénie (0-2, buts de Tronstad et Doekhi), le Diablotin a disputé la dernière demi-heure.