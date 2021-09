🎥 Guardiola a recadré Grealish

Comme nous vous l'indiquions ce jeudi, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola n'a pas hésité à piquer une grosse colère envers son ailier Riyad Mahrez lors de la victoire contre le RB Leipzig (6-3) en Ligue des Champions mercredi. Et comme l'Algérien, Jack Grealish, buteur et passeur décisif sur ce match, a été recadré par le technicien espagnol.

"C'était juste au sujet du travail défensif, je n'y reviendrai pas trop parce qu'il pourrait vouloir la même tactique le week-end. C'est comme ça que le manager est, il veut toujours plus défensivement et offensivement, et c'est évidemment quelqu'un que je vais écouter après tout ce qu'il a fait dans le jeu. Il donne juste des informations utiles", a expliqué l'international anglais face à la presse.

