Jack Wilshere va pouvoir s'entraîner avec Arsenal

Laissé sans club depuis cet été, Jack Wilshere va pouvoir prendre son mal en patience du côté de son ancien club, Arsenal.

Après une pige à Bournemouth la saison passée en Championship, Jack Wilshere (29 ans) a été laissé libre de s'engager où il le souhaite cet été. Mais les candidats acquéreurs ne se sont pas bousculés au portillon. Wilshere, formé à Arsenal où il a disputé 198 matchs (14 buts, 30 assists), va désormais pouvoir retrouver les Gunners pour travailler sa forme : Mikel Arteta l'a confirmé en conférence de presse.

Jack Wilshere va en effet pouvoir s'entraîner à l'Emirates en attendant de trouver un nouveau club. "Nous discutons avec lui afin de comprendre ce dont il a besoin, ce qu'il cherche et comment nous pouvons l'aider", déclare Arteta. "C'est une personne qui a beaucoup de respect pour tout le monde, pas seulement les joueurs et les supporters mais aussi le personnel à Arsenal. Nous sommes prêts à l'aider autant que possible".