Drame pour Nathan Aké dans la foulée de son but face au RB Leipzig

L'international néerlandais a communiqué une bien triste nouvelle : après son but face au RB Leipzig en Ligue des Champions, son père, gravement malade, est décédé.

Une soirée qui avait magnifiquement commencé, mais a bien tristement terminé pour Nathan Aké (26 ans) : buteur face au RB Leipzig, le défenseur de Manchester City a perdu son père, gravement malade. Il y a deux semaines, Aké avait quitté la sélection des Pays-Bas pour raisons personnelles ; il se rendait déjà au chevet de son père, pour lequel aucun traitement n'était plus possible.

"Hier, j'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions, et quelques minutes après, mon père est parti en paix, entouré de ma mère et mon frère. C'était peut-être ce qui devait arriver, il aimait toujours me voir jouer", a révélé Aké sur les réseaux sociaux. "Je sais que tu seras toujours avec moi. Tu seras toujours dans mon coeur, ce but est pour toi, papa".