Seraing est prêt à affronter l'Antwerp : "Nous sommes dans une bonne passe"

Ce dimanche après-midi, le RFC Seraing se déplacera au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir perdu le derby liégeois (0-1), le RFC Seraing a renoué avec la victoire en prenant la mesure de Lokeren-Temse (0-3) en Coupe de Belgique. Après le Standard de Liège, les Métallos affronteront à nouveau un cador du championnat en se déplaçant à l'Antwerp ce dimanche. "Nous sommes dans une bonne passe. J'ai du choix désormais au sein de mon noyau et la concurrence est bien présente. Nous jouons bien et la confiance est là malgré cette défaite contre le Standard. Nous proposons un bon football et il faut continuer de la sorte à l'Antwerp", a confié Jordi Condom en conférence de presse.

Ce jeudi, le matricule 1 s'est incliné à l'Olympiakos (2-1) lors de la première journée d'Europa League. "Nous aurons un petit avantage car ils auront la fatigue du voyage. Revenir de Grèce et rejouer deux jours plus tard, ce n’est jamais simple. Toutefois, leur noyau est très grand et regorge de qualité. Nous allons jouer avec nos atouts et essayer de faire un résultat", a conclu Condom qui dispose d'un groupe complet à l’exception de Lahssaini et Sanogo, blessés depuis un moment.