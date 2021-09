Un joueur de Brighton se considère comme le meilleur à son poste

L'ancien joueur de Lille s'est imposé dans l'effectif des Seagulls lors de ces trois dernières saisons, de quoi devenir une pièce maîtresse du système de Graham Potter.

Depuis son arrivée en 2018, Yves Bissouma a franchi un cap sous les couleurs de Brighton. Ce n’est pas un hasard si son nom circule du côté de Liverpool, Manchester United et Arsenal. Auteur de 39 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le milieu international malien (18 sélections, 3 buts) ne manque d'ailleurs pas de confiance en lui.

Dans un entretien accordé à la BBC, le joueur âgé de 25 ans a évalué son niveau en Premier League et se considère tout simplement comme le meilleur à son poste. "Je ne veux pas être arrogant, mais c'est mon état d’esprit. Pour moi, c'est moi (ndlr : le meilleur). Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu'en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c'est moi. Cela me donne de la confiance et de l'énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma", a conclu l'ancien Lillois.