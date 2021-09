Un nouveau but pour CR7, une revanche pour Jesse Lingard

Cristiano Ronaldo a encore marqué avec Man U, mais c'est Jesse Lingard qui a libéré les Red Devils.

Au vu de la courbe de forme des deux équipes, on pouvait s'attendre à un duel indécis entre West Ham et Manchester United, il a fallu attendre la 89e minute pour que la rencontre bascule dans le camp des Red Devils.

Avant ça, c'est Saïd Benrahma qui avait ouvert le score, mais l'inévitable Cristiano Ronaldo a égalisé, inscrivant son quatrième but en trois matchs depuis son retour à Manchester United. Et c'est finalement Jesse Lingard, héros malheureux du duel de Ligue des Champions contre les Young Boys et ancien de West Ham qui a délivré les Red Devils à la 89e minute de jeu (1-2).

Man U (13 points) rejoint Liverpool en tête du championnat, West Ham reste coincé à la huitième place avec huit unités.