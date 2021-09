La Ville de La Louvière rejette le projet de stade de la RAAL

La RAAL avait révélé ses projets ambitieux pour un nouveau stade, situé partiellement sur l'emplacement du Stade du Tivoli.

Ce projet, qui répondait à l'appel lancé par la Ville de La Louvière, a désormais été rejeté par celle-ci, qui communique : "Les porteurs de projet devaient, sous peine d’irrégularité de leur offre, se conformer à une clause particulière dite clause Orban. Cette clause, qui est reprise dans l’acte de propriété de la Ville et dont elle ne peut se dégager, l’oblige à ne jamais céder tout ou partie du fond de cette plaine des sports à une société déterminée pas plus qu’à un particulier de manière qu’elle reste en tout temps accessible à toutes les sociétés sportives indistinctement."

Cette clause Orban n'aurait donc pas été respectée par la RAAL et ce "malgré les différents échanges intervenus entre les services communaux et le club". Le club louviérois réagit avec déception à cette nouvelle : À la surprise générale, à quelques jours d’une nouvelle réunion finalement annulée, la Ville de La Louvière a signifié l’irrecevabilité du projet de nouveau stade initié par la RAAL. La décision est aussi désolante que le timing adopté par l’administration communale. Les instances politiques avancent la clause Orban pour justifier l’irrecevabilité. La RAAL La Louvière est pourtant persuadée que des pistes de solutions existaient pour une issue favorable. En gardant la tête froide, la RAAL va prendre le temps d’encaisser la nouvelle. Sans se précipiter, le club va se poser pour réfléchir, analyser la situation et tenter de rebondir. Pour l’heure, la déception prime. Le projet de nouveau stade incarnait un dynamisme neuf et ambitieux, non seulement pour la RAAL La Louvière mais aussi pour la Ville de La Louvière et la région du Centre".