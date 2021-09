Carlo Ancelotti furieux à l'idée d'un Mondial tous les deux ans : "Chaque année, tant qu'on y est ..."

Le projet de la FIFA d'organiser un Mondial tous les deux ans ne plaît décidément pas à beaucoup dans le monde du football.

L'entraîneur du Real Madrid a ainsi réagi à ce projet, qui est désormais bien plus qu'une rumeur et en est bien au stade d'étude de faisabilité par la FIFA. "Une Coupe du Monde tous les deux ans ? Et pourquoi pas tous les ans, tant qu'on y est ... Les calendriers sont un réel problème dans le football", peste Carlo Ancelotti sur la RAI.

"Il faut changer quelque chose, il y a déjà des matchs qui n'ont franchement pas beaucoup de sens. L'UEFA et la FIFA devraient en parler ensemble. Elles ne sont peut-être pas toujours du même avis mais là, la pression sur les joueurs est trop forte".