Jackson Muleka pointe ce que le Standard doit améliorer : "Ca nous fait un peu défaut ces derniers temps"

Ce samedi soir, le Standard de Liège reçoit Saint-Trond lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Après sa défaite dimanche dernier lors du Clasico, le Standard de Liège aura à coeur de renouer avec la victoire ce week-end lors de la réception de Saint-Trond. Pour s'imposer, le matricule 16 devra être plus effiface dans les seize derniers mètres. Les Rouches ont inscrit huit buts en championnat, soit une moyenne d'un goal par match. "Nous avons montré une très bonne mentalité mais il faut montrer de la qualité aussi. Nous devons faire plus sur le terrain car nous avons du mal à marquer. Nous devons améliorer notre justesse technique et notre efficacité dans le rectangle adverse. C’est ce qui nous fait un peu défaut ces derniers temps, mais nous travaillons là-dessus et cela va venir", a confié Jackson Muleka en conférence de presse.

"Je vais retrouver mon rythme de croisière"

L'ancien joueur du TP Mazembe a ensuite évoqué son état de forme. "J'ai été freiné par une petite blessure alors que j'étais bien. Mais je reviens petit à petit et je serai bientôt à 100%. Je vais retrouver mon rythme de croisière car je bosse beaucoup", a souligné l'attaquant des Rouches.

"Une énorme motivation de jouer devant ce public"

Le stade sera à nouveau bien rempli ce samedi. "C’est une énorme motivation de jouer devant ce public qui nous pousse du début à la fin. Ça nous motive et nous fait un bien fou. Le foot, c’est complètement différent avec et sans supporters, et je pense que nous sommes en train de le voir cette saison-ci. Alors que nous étions réduits à dix contre Anderlecht, avec eux c'est comme si nous étions à onze contre onze. Ils ont remis les deux équipes à égalité. Et, même à neuf, nos supporters nous ont permis de bien prester face aux Mauves", a conclu Muleka.