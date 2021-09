🎥 Partage spectaculaire entre l'Inter et l'Atalanta

Quatre buts, un penalty manqué et un but annulé dans les dernières minutes: l'Inter l'Atalanta ont fait le spectacle, samedi soir.

Une rencontre que l'Inter avait démarré le pied au plancher: il n'a fallu que cinq minutes à Lautaro Martinez pour ouvrir le score d'une splendide reprise de volée dans la lucarne. Mais les Milanais n'ont pas su faire le break et l'Atalanta en a profité.

L'ancien Genkois Ruslan Malinovskiy a égalisé à la demi-heure d'une frappe puissante et imparable. Et les Bergamasques ont même pris les devants grâce à Toloi, huit minutes plus tard. Mais l'Inter n'avait pas l'intention de s'arrêter là: Edin Dzeka a égalisé à 20 minutes du terme.

En fin de rencontre, les deux équipes ont eu l'occasion de passer devant. A la 85e, Federico Dimarco envoyait son penalty sur la barre et dans la foulée, Roberto Piccoli pensait offrir la victoire à l'Atalanta, mais le but était finalement annulé par le VAR, car le ballon était sorti des limités.

Les deux équipes se quittent donc dos à dos. Le deuxième partage consécutif pour l'Inter (14 points), qui laisse, provisoirement la tête au Milan AC (16). L'Atalanta pointe à la cinquième place avec 11 unités. Le Napoli (15) peut encore finir le week-end en tête, en cas de victoire contre Cagliari dimanche.