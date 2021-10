Emre Demir revient sur son transfert au Barça

La semaine dernière, le club blaugrana a officialisé le transfert du jeune milieu de terrain de 17 ans qui a été prêté dans la foulée à Kayserispor, où il évoluait déjà, jusqu'à la fin de la saison.

Emre Demir a rejoint le FC Barcelone contre un chèque de 2 millions d'euros qui s’est engagé jusqu’en juin 2027 et devrait, dans un premier temps, intégrer la réserve du club catalan. Sa clause libératoire a été fixée à 400 M€.

Dans une interview auprès du Mundo Deportivo, il est revenu sur ce transfert auquel il ne s’attendait pas du tout. "Mon agent Ahmet Bulut ne m'a pas informé de la négociation avec Barcelone. Il m'a appelé un jour et m'a dit : "nous allons à Istanbul, tu vas signer dans une grande équipe". Comme je n'avais pas l'âge de signer un contrat, ma mère et mon père sont également venus. Puis j'ai vu le nom de Barcelone sur le contrat. Maman et papa n'ont pas pu retenir leurs larmes", a confié le jeune prodige.