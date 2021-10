Rob Schoofs a fait danser la défense du Standard

Le médian, qui a joué 20 minutes à un très haut niveau, a été l'homme du match. Le capitaine de Malines était partout et a fracassé la défense du Standard avec ses grandes passes. Il a également été directement impliqué dans les trois buts de Malines.

Un grand Rob Schoofs a mis à mal le Standard de Liège ce vendredi soir. "Nous pouvons être très satisfaits de cette première mi-temps, nous n'avons pratiquement rien laissé passer. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas réussi à tuer le match. Nous n'avons pas assez joué au football et c'est dommage", a concédé le capitaine des Sang et Or.

En seconde période, les Rouches ont réduit le score via Dragus. "Nous savions que le Standard allait tout donner en seconde période et nous ne pouvions pas commencer à reculer. Nous devons travailler pour éviter cela à l'avenir."