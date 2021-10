Milan s'impose et reste dans les pas de Naples

Milan et Saelmaekers sont dans les pas de Naples.

Cinq jours après sa défaite contre l'Atletico Madrid (2-1) en Ligue des Champions, le Milan AC a bien réagi en Serie A. Ce dimanche, pour le compte de la 7e journée, les Rossoneri se sont imposés sur le terrain de l'Atalanta Bergame (3-2).

Un succès construit dès la 1ère minute avec le but express de Calabria. Puis Tonali (43e) avant la pause et l'ex-Lillois Rafael Leão (78e) mettaient leur équipe à l'abri malgré les réductions du score de Zapata (86e) sur penalty et Pasalic (90e+4). Au classement, les Milanais toujours invaincus récupèrent la 2e place, à 2 points du leader napolitain.