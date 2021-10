Laporta revient sur la rumeur "Xavi"

L'ancien milieu de terrain est coté tous les 6 mois pour devenir le T1 du FC Barcelone.

Tandis que l’entraîneur Ronald Koeman se trouve annoncé sur la sellette après un début de saison chaotique, la presse catalane a fait état cette semaine de contacts entre le président du FC Barcelone Joan Laporta et l’ancienne gloire Xavi, actuellement coach à Al-Sadd et régulièrement présenté comme le possible successeur du Néerlandais. Le boss blaugrana a apporté des précisions à ce sujet dans un entretien accordé à la radio RAC1.

"Je lui parle souvent parce que nous sommes amis, tout comme j'ai parlé avec Pep (Guardiola) l'autre jour. J'aime commenter, j'en ai eu un en tant que joueur, un autre en tant qu'entraîneur. Celui que nous avons est Koeman. Nous sommes fiers de l’avoir comme entraîneur et c'est ce sur quoi nous nous concentrons maintenant pour que la situation sportive change", a assuré le dirigeant barcelonais, qui a par la suite confirmé une nouvelle fois Koeman dans ses fonctions.