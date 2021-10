Malgré la défaite, l'Union belge fait preuve "d'humour"

Sur son compte Twitter, le compte des Belgian Red Devils a préféré faire passer la pilule avec une petite touche d'humour.

Comme beaucoup de supporters belges, le compte Twitter des Belgian Red Devils croyait lui aussi, en la victoire de nos Diables à l'issue des 45 premières minutes. Alors que le score affichait 2-0, les Red Devils tweetaient : "Bien, c'est une avance confortable."

Malheureusement, la France est parvenue à revenir dans le coup et à marquer le but victorieux dans le temps additionnel de la seconde période. Quelques minutes après la fin de rencontre, le compte des Belgian Red Devils a réagi à son premier tweet en écrivant "Ou pas". Le tweet a fait le buzz puisqu'il compte déjà des milliers de like.