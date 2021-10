Théo Hernandez : "Nous avons mangé la Belgique en seconde mi-temps"

Le joueur de l'AC Milan a réalisé une grosse prestation contre la Belgique avec la France en demi-finale de la Ligue des nations.

Théo Hernandez (24 ans, 2 sélections et 1 but) a permis à la France de dompter la Belgique (3-2) jeudi en demi-finale de Ligue des Nations, avec le but décisif inscrit en fin de rencontre. En conférence de presse, le Français est revenu sur cette victoire contre les Diables Rouges et a évoqué Romelu Lukaku.

"On a bien commencé le match, puis on a baissé en intensité. À la mi-temps, à 0-2, on s'est dit qu'il y avait une place en finale à aller chercher et qu'il fallait gagner ce match. Tout le monde a parlé dans le vestiaire. Et les Belges, on les a mangés en seconde période", a déclaré le joueur de l'AC Milan, avant d'aborder le cas de l'ancien attaquant de l'Inter. (…) "Tout le monde sait qu'il est costaud. Mais je pense qu'il était là pendant les 20 premières minutes, et ensuite, il a disparu."