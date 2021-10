Drazen Brncic : "J'espère que cette victoire va nous libérer pour la suite"

Ce dimanche, le FC Liège s'est imposé face à Knokke (3-0) lors de la cinquième journée de Nationale 1.

Après sa défaite lors du derby liégeois la semaine dernière contre Visé, le FC Liège a renoué avec la victoire ce dimanche lors de la réception de Knokke. Après 28 minutes de jeu, le match était déjà plié après un triplé de Damien Mouchamps. Les Sang et Marine ont simplement gérer la rencontre et ont même été en supériorité numérique en seconde période.

"Je suis satisfait de cette victoire car nous n'avions pris qu'un point sur six à la maison et il était important de gagner devant nos supporters. J'aurais aimé plus de buts et que l'équipe pousse plus en seconde période. Nous devons encore nous améliorer, même si nous avons concédé quasiment aucune occasion", a confié Drazen Brncic à l'issue de la rencontre.

"J'aimerais voir un certain relâchement chez mes joueurs"

Grâce à ce succès glané à Rocourt, le coach du matricule 4 espère que cela va produire un déclic. "J'espère que cette victoire va nous libérer pour la suite. J'aimerais voir un certain relâchement chez mes joueurs et les voir jouer de façon libérée sur le terrain. Il faut confirmer la semaine prochaine à Dender, une grosse équipe et à la fois un concurrent pour le top 4", a prévenu le coach liégeois.