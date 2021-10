Mouscron tiendrait son T1, et n'a pas été chercher bien loin

L'Excel Mouscron se cherchait un coach après le licenciement d'Enzo Scifo et des frères Mpenza. La direction sportive hurlue n'a pas été chercher bien loin.

Mbo Mpenza avait entamé les recherches pour trouver le remplaçant d'Enzo Scifo, mais avait rapidement été interrompu : lui et son frère Emile ont été priés par la direction de l'Excel Mouscron de faire leurs bagages, et les nouveaux décideurs du Canonnier n'ont pas été chercher bien loin pour leur nouveau T1. D'après Sudpresse, c'est ... José Jeunechamps (54 ans), T2 d'Enzo Scifo qui avait claqué la porte le mois dernier suite à un désaccord avec celui-ci, qui fait son retour et prendra la barre d'un navire à la dérive.

Jeunechamps, arrivé en juillet dernier après un bref passage à l'Antwerp comme T2 de Franky Vercauteren, avait dirigé le Cercle de Bruges en tant qu'intérimaire en 2019, après deux années en tant qu'adjoint. Sa dernière expérience d'entraîneur à titre principal et non-intérimaire date de 2016, quand il avait dirigé Seraing.