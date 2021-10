Simon Mignolet: "Difficile de défendre contre cette équipe"

Simon Mignolet revient sur la lourde défaite du Club de Bruges contre Manchester City.

simon Mignolet qui encaisse 5 buts, ce n'est pas souvent que cela arrive. Il y a eu la claque reçue à La Gantoise, mais ce mardi soir, en plus d'en encaisser 5, il a dû s'employer à de nombreuses reprises.

"Si je suis déçu? Pas tellement, car finalement en prendre deux ou cinq c'est pareil. On doit aussi regarder la qualité de l'adversaire. Dès le début, on a senti que ce serait compliqué. Ils ont pris le contrôle du match. Dans ce genre de match, soit cela déroule, soit on garde le 0 jusqu'au bout et on espère faire quelque chose sur un contre."

Le gardien des Diables Rouges revient aussi sur la différence entre cette rencontre et celle contre le PSG: "C'était vraiment différent. Contre le PSG, il fallait tenir les trois stars, mais à City il y a de la qualité dans chaque ligne. Les joueurs de City changent tout le temps de position, ils vont dans les espaces... c'est difficile à défendre contre eux".

