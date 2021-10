Robbie d'Haese (KV Ostende) aperçoit enfin le bout du tunnel

Absent depuis fin août et la rencontre face à Zulte-Waregem, Robbie d'Haese aperçoit enfin le bout du tunnel et a repris l'entrainement collectif du KV Ostende.

Depuis la défaite à domicile face à Zulte-Waregem, Robbie d'Haese, jeune ailier de 22 ans, n'a plus foulé les pelouses de Jupiler Pro League en raison d'une blessure à l'aine. "Avant le match contre Zulte que je ne compte même pas, nous avions rencontré le Standard et j'avais déjà mal. Inconsciemment, je me retenais et cela impactait mes performances."

Depuis cette semaine, le joueur de 22 ans peut enfin reprendre les entrainements collectifs: "La rencontre de ce week-end face à Courtrai arrivera probablement un petit peu trop tôt pour moi. Cependant, la rencontre de Coupe de Belgique face à Onhaye la semaine prochaine arrive, je pense, à un timing idéal. De plus, cela fait toujours plaisir de jouer des matchs de coupes, qui ont une atmosphère particulière."

S'il est titulaire contre Onhaye, le jeune Robbie d'Haese aspirera à inscrire son premier but de la saison.