Xavi et Al Sadd remportent la Coupe du Qatar face à Laurent Blanc et Al Rayyan

La finale de la Coupe de l'Emir, au Qatar, opposait les deux entraîneurs les plus emblématiques de la ligue.

Xavi et son club d'Al Sadd défiaient en effet Laurent Blanc et Al Rayyan, et c'est l'Espagnol qui a pris le dessus sur le Français. Pas de premier trophée pour Blanc, arrivé en décembre 2020 au Qatar : les deux équipes n'ont pas pu se départager au terme des prolongations (1-1), et c'est Al Sadd qui l'a emporté aux tirs au but (4-5). Les buts ont été inscrits par Yacine Brahimi pour Al Rayyan et Santi Cazorla pour Al Sadd.