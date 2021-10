"Magic" Ashimeru sourit enfin : "Le soutien du public me pousse"

Majeed Ashimeru doit se contenter de montées au jeu cette saison, et même s'il obtient du temps de jeu chaque semaine, nul doute que le Ghanéen reste frustré. Son premier but de la saison peut enfin le lancer.

Prometteur par moments la saison passée, Majeed Ashimeru (23 ans) avait vu son option d'achat levée, sans pour autant obtenir le temps de jeu correspondant puisque le Ghanéen n'a été titularisé qu'à deux reprises, en début de saison, et a depuis quitté le onze. Il doit se contenter de montées au jeu, parfois faméliques, et sans jamais vraiment avoir d'impact.

Cette fois, il a été décisif. Sur une superbe combinaison avec Verschaeren et Zirkzee, il a inscrit son premier but de la saison, le deuxième avec Anderlecht. "Ce qui compte est que l'équipe tourne bien, moi je me contente de travailler pour obtenir ma chance. La victoire était très importante", déclare "Magic" Ashimeru après le match. "Bien sûr, c'est difficile d'être sur le banc, mais je sens le soutien du public et ça me pousse à fond. C'était mon premier but à la maison", se réjouit le Ghanéen. "Mon but ? Combiner avec Joshua Zirkzee, c'est facile. À l'entraînement, on se trouve très souvent".