Coupe de Belgique : peut-on s'attendre à des surprises chez les clubs amateurs ?

Les 1/16es de finale de Croky Cup débutent ce mardi et certains clubs de division inférieure auront probablement à coeur de faire tomber les équipes de D1A. Tour d'horizon sur les différentes rencontres de la semaine.

Les clubs de D1A et de D1B entrent en lice ce mardi dans le cadre des 16es de finale de Coupe de Belgique. Si la plupart de nos clubs de l'élite ont le statut de favori, la magie de la coupe pourrait faire effet.

Ce mardi, c'est Ostende qui lance les hostilités contre Onhaye. Ce club de la province namuroise est le plus petit poucet de ces 16es de finale puisqu'il est le seul à évoluer en D3 ACFF. Les Onhaytois ont déjà passé quatre tours en venant à bout du Sporting Bruxelles, des City Pirates Antwerpen, du Jong Leide mais surtout du Eendracht Alost, club de D2 VV. Si les hommes d'Alexander Blessin sont naturellement favoris, ils vont devoir se méfier des joueurs onhaytois qui n'auront rien à perdre en déplacement à la Côte.

De son côté, le RWDM espère pouvoir réaliser quelque chose contre Zulte Waregem. Les Molenbeekois affrontent probablement le Essevee au meilleur moment puisque le club flandrien vit un début de saison délicat à la 14e place du classement en Pro League. Cependant, les hommes de Vincent Euvrard vivent une situation similaire avec seulement neuf points et une sixième place sur huit en D1B. La rencontre pourrait malgré tout s'avérer plus délicate que prévue pour la bande à Francky Dury.

© photonews

Mercredi, en plus de La Louvière et de Knokke (qui affrontent respectivement Anderlecht et Courtrai), ce sont trois autres petits poucets qui poursuivent leur parcours en Coupe de Belgique. Tout d'abord, le 7e de Nationale 1 Dender reçoit Eupen. Les Pandas s'attendent à un déplacement difficile face à une équipe très organisée défensivement. Le club de Denderleeuw a réussi à tenir en échec le grand favori de la Nationale 1, le RFC Liège, avec un match nul 0-0. Les hommes de l'entraîneur Regi Van Acker ont également réalisé le petit exploit d'éliminer Waasland-Beveren (1-0) lors du tour précédent. Il faudra donc se montrer méfiant côté eupenois.

Les Francs Borains capables de faire douter le Beerschot

S'il y a bien une équipe capable de bousculer un membre de l'élite, ce sont les Francs Borains. Le club du Hainaut joue la tête en Nationale 1 et a l'ambition de monter en D1B. Ce mercredi, les hommes de Dante Brogno reçoivent un Beerschot en pleine crise suite à son piètre 2 sur 36 en championnat. Certes, les Anversois auront envie de se relancer mais les Francs Borains auront clairement un coup à tenter face à la pire équipe de notre D1A.

Sint-Eloois-Winkel Sport pourra-t-il profiter de la période de crise genkoise ? Les derniers vice-champions de Pro League vivent une passe délicate avec un triste 3 sur 15 en championnat en plus de deux défaites en Europa League. John van den Brom est sur la sellette et une victoire en Coupe de Belgique face à un club du ventre mou en Nationale 1 pourrait offrir un peu de répit au Néerlandais.

Le Belisia Bilzen fait également partie des belles surprises dans ces 16es de finale. Le club, qui évolue en D2 VV, est entraîné par un certain Luc Nilis. Les Hasseltois auront fort à faire face à Gand qui sort d'une belle victoire 0-3 contre Genk. Le Belisia va tenter de bousculer les Buffalos mais la tâche s'annonce ardue.

On l'a donc compris, les petits poucets encore lice comptent bien se faire entendre lors de ces 16es et espèrent, pourquoi pas, créer l'exploit face à nos équipes de Pro League.