Seraing, un match capital pour Javier Torrente et le Beerschot

Le coach du Beerschot est conscient de l'importance du match qui attend son équipe, samedi soir.

Duel de mal classés, samedi soir au Kiel: le Beerschot, lanterne rouge de Pro League, accueille le RFC Seraing, qui pointe à la 16e place et qui a perdu cinq de ses six dernières rencontres en Pro League. Et si le coach des Métallos, Jordi Condom, a tempéré l'importance de ce duel pour ses troupes, son vis-à-vis, se montre plus catégorique.

Javier Torrente sait que le Beerschot ne peut plus perdre de temps. "C'est le match le plus important que nous avons à jouer depuis que je suis là", insiste l'Espagnol. "Nous allons devoir tout faire pour obtenir un bon résultat. La manière est, en ce moment, moins importante que le résultat", ajoute-t-il.

Avec sept points de retard sur l'avant-dernière place et dix sur Seraing, les Anversois n'ont en effet plus le choix: ils doivent prendre un maximum de points pour réduire l'écart au plus vite.