Jordi Condom avant Beerschot-Seraing : "C'est un match important, mais pas décisif non plus"

Ce samedi, le RFC Seraing disputera une rencontre importante du côté du Beerschot lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Seizième au classement avec 12 points au compteur, le RFC Seraing va croiser le fer avec le Beerschot, bon dernier avec deux unités. "Il est obligatoire de s'imposer, tout le monde le sait. Si les joueurs suivent bien le plan et affichent une bonne mentalité, nous avons alors beaucoup de possibilités de l'emporter", a confié Jordi Condom.

Le Beerschot est une équipe malade qui a enregistré son premier succès cette saison en Coupe contre les Francs Borains (Nationale 1). Ne pas gagner chez les Rats serait une immense déception pour les Métallos. "Oui. C'est un match important, mais pas décisif non plus. Je veux voir une belle prestation de la part de mes troupes : grinta, pressing, qualité, mentalité et travail", a prévenu le technicien espagnol.

En Coupe, le T1 du promu sérésien a fait tourner. "Ce fut une bonne chose cette rotation. Nous avons pu faire souffler plusieurs joueurs malgré les prolongations. Je suis satisfait aussi des joueurs qui ont saisi leur chance face au STVV. Une saine concurrence qui m'offfre ainsi plus de choix", a conclu Condom qui pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour le déplacement au Kiel à part Ali Sanogo toujours blessé.