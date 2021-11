José Mourinho énervé par l'arbitrage lors de Rome-Milan : "Si je parle, je ne serai pas sur le banc dimanche prochain"

Défaits contre l'AC Milan 1-2 ce dimanche, le Special One a subi la première défaite à domicile en Serie A dans sa carrière.

José Mourinho était visiblement agacé en conférence de presse à l'issue de la défaite de la Roma 1-2 face à l'AC Milan. Au-delà du fait que le Portugais a vécu la première défaite à domicile en Serie A de sa carrière, il était énervé contre les décisions de M. Maresca, l'arbitre de la rencontre.

En cause ? La faute provoquant le penalty et le deuxième but du club milanais : "Je félicite Milan et je ne veux rien rajouter. Si je parle, je ne serai pas sur le banc dimanche prochain. Le fait que l'on manque envers les fans de la Roma me met en colère", a-t-il déclaré après la rencontre.