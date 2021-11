Un Italien favori à la succession de Nuno Espirito Santo à la tête de Tottenham

Il n'aura pas fallu longtemps à Tottenham pour trouver le successeur de Nuno Espirito Santo, remercié ce lundi matin par la direction des Spurs. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, C'est Antonio Conte qui devrait devenir le nouveau T1 du club londonien.

L'Italien va retrouver l'Angleterre trois ans après l'avoir quittée. Entre 2016 et 2018, Conte a été l'entraîneur de Chelsea. Durant son passage à Stamford Bridge, il avait remporté une Premier League et une Coupe d'Angleterre.

L'arrivée du coach italien à Tottenham n'est pas anodine puisqu'il connaît l'actuel directeur sportif du club anglais, Fabio Paratici. Les deux hommes ont travaillé ensemble durant quelques années à la Juventus.

Antonio Conte is expected in London soon to complete talks on final details with Tottenham. Deal at final stages for new Spurs manager after Nuno out ⚪️🛩 #THFC @DiMarzio



Antonio is more than tempted to accept Tottenham job. He already worked with Paratici at Juventus years ago.