Union-Charleroi, Bruges-Standard, Antwerp-Anderlecht... les arbitres pour la 14e journée de Pro League

L'Union Belge a dévoilé l'identité des arbitres qui officieront le week-end prochain en Pro League.

Un gros week-end et quelques chocs au programme pour la 14e journée de championnat. C'est Wesli De Cremer qui donnera le coup d'envoi du week-end, vendredi, à Louvain, où OHL accueillera Ostende.

Samedi soir, Nicolas Laforge dirigera la rencontre entre l'Union et Charleroi. Lothar D'hondt sera chargé de mener à bien le choc entre le Club de Bruges et le Standard, tandis que Jonathan Lardot sifflera la rencontre entre l'Antwerp et Anderlecht.