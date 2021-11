À quelques jours d'Union-Charleroi, les deux clubs mis à l'amende pour usage d'engins pyrotechniques

L'Union Saint-Gilloise et Charleroi s'affrontent ce samedi. Y aura-t-il de la pyrotechnie au Parc Duden ? C'est possible, mais les deux clubs viennent en tout cas d'être sanctionnés pour de tels comportements de la part de leurs supporters.

Ce mercredi, le Comité de Discipline de l'Union Belge a condamné le Sporting Charleroi et l'Union Saint-Gilloise à payer respectivement 2500 et 1500 euros pour l'usage par leurs supporters d'engins pyrotechniques et de fumigènes. Les faits carolos datent du 17 octobre et de la réception du Racing Genk (2-0), lors duquel des fusées éclairantes et des feux de Bengale ont été allumés, avant le match et après l'ouverture du score. L'Union, elle, est sanctionnée pour l'usage de cinq fusées éclairantes lancées lors du match contre Seraing (4-2) le 16 octobre.

Charleroi avait déjà été condamné à 3000 euros d'amende pour usage d'engins pyrotechniques lors du match du 22 septembre face au KV Malines.