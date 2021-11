Van Den Brom reconduit l'équipe gagnante à Zulte Waregem, Moyes aligne une équipe bis

John Van Den Brom a été rassuré par la victorie 2-6 sur la pelouse de Zulte Waregem ce week-end, donc il a décidé de ne pas changer son équipe pour la réception de West Ham en Europé League. Theo Bongonda et Mike Tresor sont donc sur le banc.

En face, West Ham n'aligne que 4 titulaires habituels: Cresswell, Rice, Antonio et Benrahma. Il faut dire que les Hammers ont moins la pression avec leur 9 sur 9.

