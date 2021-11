D1A : OHL s'impose contre Ostende

Ce vendredi soir en ouverture de la quatorzième journée de Jupiler Pro League, OHL recevait le KV Ostende.

Invaincu depuis le 18 septembre après des partages au Club de Bruges, au Standard de Liège et au Sporting d'Anderlecht, OHL a poursuivi sa jolie série en s'imposant contre le KV Ostende (1-0). Les Louvanistes penseront avoit fait le plus dur après un but de la tête de Cenk Özkacar sur un coup franc bien botté par Xavier Mercier (23e), mais après l'intervention du VAR, le goal du défenseur turc prêté par Lyon sera annulé. Toutefois, Xavier Mercier ouvrira la marque peu après l'heure de jeu (65e), 1-0.

Malgré l'exclusion de l'ailier jordanien Mousa Al-Tamari (79e), OHL n'a pas permis à Ostende de revenir au score et s'est imposé 1-0.