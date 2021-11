📷 Le Club de Bruges sort un maillot inédit pour ses 130 ans

Franky Van der Elst, Jan Ceulemans, Raoul Lambert, mais aussi Charles De Ketelaere, Hans Vanaken et Clinton Mata présentent ce maillot réalisé spécialement pour fêter les 130 ans du Club de Bruges, fondé le 1er novembre 1891 sous le nom de Brugsche Football Club. Ce maillot a été nommé "The Heritage" et est désormais en vente sur le site officiel du Club.

The Heritage. A tribute shirt to 130 years of Pride and Glory.



