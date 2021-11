Un ancien du FC Barcelone se propose au PSG

Le club français voulait le transférer il y a quelques années, mais il avait refusé.

Par le passé, le milieu de terrain du FC Séville Ivan Rakitic (33 ans, 10 matchs en Liga cette saison) a été souvent associé au Paris Saint-Germain. A l'occasion d'un entretien accordé à beIN Sports, le Croate a évoqué les contacts avec le vice-champion de France en titre et a même proposé ses services.

"Ah ! Aujourd’hui cela me plairait. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain ! Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi, ce qu’ils sont en train de réaliser, et pas seulement cette saison mais bien depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au Président, à Leonardo et à l’entraîneur. C’est un club qui a grandi très vite et qui a beaucoup de pression aujourd’hui. J’aurais été heureux de rejoindre Paris, mais mon transfert ne s’est pas fait. Cela m’aurait plu mais finalement j’ai été heureux de rester à Barcelone", a confié Rakitic.