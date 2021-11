Christopher Nkunku dans la short-list de grands cadors européens

Le Français explose depuis son arrivée en 2019 à Leipzig.

Au fil des saisons, Cristopher Nkunku est devenu le maître à jouer de Leipzig. Arrivé en provenance du PSG pour la modique somme de 13 millions d'euros, le Français ne cesse de grandir au sein de l'effectif du club allemand.

Lors de sa première saison, Nkunku avait inscrit cinq buts pour seize (!) passes décisives. Lors de sa deuxième année, il avait inscrit sept buts pour onze passes décisives. Mais cette saison, le milieu offensif est bien parti pour battre largement ses statistiques des saisons précédentes : en seulement 17 rencontres toutes compétitions confondues, il comptabilise déjà onze buts et sept passes décisives.

Ces très beaux chiffres attirent naturellement l'oeil des clubs européens. En plus de Manchester City et du Real Madrid, on notera les intérêts de la Juventus, de Chelsea mais aussi et surtout du PSG, qui semble prêt à rapatrier celui qui a été formé au club.