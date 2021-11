L'ex-Brugeois Tahith Chong présent avec Birmingham avant sa rééducation à ManU

Prêté cette saison en Championship après un passage délicat à Bruges la saison passée, Tahith Chong (21 ans) y a disputé 13 matchs, délivrant trois assists, mais a connu un coup d'arrêt : le jeune néerlandais s'est occasionné une grave blessure à l'aine et a dû rentrer à Manchester United pour sa rééducation.

Cependant, Birmingham City a eu l'agréable surprise de voir débarquer Chong pour les photos de groupe du club, en béquilles. Une preuve de l'implication du joueur, qui connaît un début de carrière fort inégal jusqu'ici mais est visiblement concerné par son nouveau challenge.

Surprises all his teammates at the official team photo day.



Great player, even better guy. 💙 pic.twitter.com/wbxp5DgC3m